李霄鵬初領國足惡鬥日本 戴偉浚勢迎「地標」 森保一不變應萬變

日本vs.中國 晚上18：00開賽

國足目前於小組6戰得5分，落後次名的日本隊7分，出線卡塔爾世界盃決賽周機會渺茫。場內場外飽受爭議的李鐵，終在上月初辭任國足主帥一職，並由另一名前國腳李霄鵬走馬上任。過去曾執教山東泰山及武漢隊的李霄鵬，接掌後首份大軍名單人腳變動不大。曾為港足U15披甲的戴偉浚在取得中國護照後，成為國足是次唯一生力軍，更獲李霄鵬讚揚是「比較優秀的攻擊型中場」。內地傳媒雖認為他今仗獲正選機會不大，但仍「很有可能迎來處子戰」。

武磊掛帥狀態成疑 洛國富停賽

入籍兵續成國足焦點，一眾巴西裔球員雖已相繼離開國內球會，但阿蘭及洛國富這次仍獲入選。後者日前赴日轉機時因滯留機場過夜，在社交網批評中國足協，遭受網民狠批後致歉。洛國富因累積兩面黃牌，今仗須停賽。其同行的隊友費南多，則因家人感染新冠病毒退隊折返巴西。此外，效力西甲愛斯賓奴的射手武磊，過去1個月只在西班牙盃上陣1分鐘，並連續7場聯賽坐冷板，狀態成疑勢令國足添憂慮。

藍武士缺兩大守將 誓主動爭四連勝

爭取12強賽四連勝的「藍武士」，賽前則有效力阿仙奴的富安健洋因傷退出；另一守將吉田麻也同因傷避戰，二人位置勢由山根視來及谷口彰悟頂替，而主帥森保一透露續由遠藤航暫代隊長職務。對於敵軍易帥，森保一坦言對李霄鵬的理解並不多，認為國足換帥後踢法勢有所改變，但他表示球隊將以不變應萬變，誓捉緊進攻主導權爭勝，「不需要做太多改變，否則會導致球員思想的混亂」。

日本進軍卡塔爾之路的主要對手、目前屈居小組第3的澳洲隊，將主場迎戰榜尾的越南隊。A組方面，亞洲「一哥」伊朗隊明晨將惡鬥伊拉克隊，贏波即可鎖定決賽周資格。