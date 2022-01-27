黃澤林闖澳網青年組男雙4強 盼港人續撐

17歲香港網球新星黃澤林昨繼續雙線出擊，先在澳洲公開賽青年組男單16強止步，緊接在男雙收拾心情打出水準，與美籍拍檔合力勇闖4強，盼望港人今日繼續越洋打氣，助他爭取連續兩項大滿貫躋身決賽。

單打出局 今爭兩闖大滿貫雙打決賽

黃澤林前天在澳網青年組次圈晉級，成為30年來首個躋身同一組別大滿貫男單16強的港將，惟這個12號種子昨出戰7號種子、立陶宛對手畢維斯，首盤搶七以細分4：7憾負，次盤再以1：6力戰出局，未能首闖大滿貫男單8強。他休息一小時後即伙拍美籍對手古舒夏華，以2號種子身分轉戰男雙8強，面對意籍組合雖以4：6落後，惟隨即向對手派蛋以6：0追平，決勝盤兩對組合打至超級tie break（決勝局），最終這對港美拍檔以10：7奠勝，打入4強。

黃澤林感激教練助他極速調整心情與狀態，「雖然單打落敗，但在雙打會繼續衝，多謝每位在香港支持我的人」。他又期望港人繼續藉直播打氣，予他力量再寫歷史。黃澤林去年在美國公開賽贏得男雙冠軍，今早對陣瑞士與法國的組合，向香港第二座青年組男雙大滿貫錦標進發。

麥維迪夫反勝闖4強 歌妮8強止步

而4號種子、希臘籍的特薛斯柏斯昨在成年組男單8強，以直落3盤輕取意籍對手史拿。俄籍的2號種子丹尼麥維迪夫則苦戰逾4小時，終以盤數3：2反勝加籍的艾利亞施米，將與特薛斯柏斯爭入決賽。女單方面，法籍女將歌妮昨挑戰27號種子、美籍的歌蓮絲，以直落兩盤敗陣未能再寫個人最佳。位列7號種子的波蘭籍女將施維雅達，苦戰以盤數2：1反勝愛沙尼亞的卡妮比，搶得另一4強席位。