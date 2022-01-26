黃澤林澳網雙線爭貫 港男單30年來最佳 無懼體能考驗續闖關

澳網青年組男雙8強

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黃澤林昨早先出戰青年組男單次圈，面對土耳其籍的杜克連贏兩盤6：2，挾12號種子身分打入16強。香港對上一次有球手打入大滿貫青年組男單16強，已是1992年溫布頓錦標賽的Sven Koehler，意味黃澤林繼去年在美國公開賽青年組男雙歷史性封王，連續兩項大滿貫寫下香港網壇里程碑。

感激何詩蓓楊文蔚打氣

不過，他未及慶祝隨即轉戰男雙次圈，伙拍美籍對手古舒夏華，對陣捷克籍的馬菲當奴及尼高，僅花1小時10分鐘便以盤數6：3、6：4過關，挾2號種子身分勇闖8強。這名港將今早8時在男單出戰同齡的立陶宛球手畢維斯，兩小時後再於男雙爭奪4強席位。

連日來不乏港人現場支持，這個拿度網球學校代表笑說興奮多於疲累，亦感謝「飛魚」何詩蓓及跳高港將楊文蔚越洋打氣。他接受本報訪問時亦說：「成為香港多年來首個16強球手，實在很振奮，急不及待想再次上場爭勝，身體感覺亦不錯，相信以此狀態，體能不成問題。」

拿度高溫下抗胃痛晉級 對手斥拖延時間轟球證不公

而他的「師父」拿度昨在成年組男單8強，面對年輕13歲的沙普華路夫，連贏兩盤6：3、6：4領先，對手連番失誤更情緒失控，質疑拿度拖延發球，但裁判未有警告，他於是在場上直呼「你們很腐敗」。拿度之後倒輸4：6及3：6，被迫入決勝盤後一度胃痛，要求醫療暫停，但最終以6：3奠勝，是他自2009年澳網決賽擊敗費達拿後，近5次澳網決勝盤首度取勝。

距超越費達拿佐高域僅差兩仗

這個西班牙「泥地王」若再贏兩場，便可打破與佐高域及費達拿共同保持的20項男單大滿貫紀錄。比賽期間氣溫一度達攝氏30度，第七度躋身澳網男單4強的他，賽後笑說不再年輕，「我不再是22歲了，天氣太暖，令我的體力很快下降，今仗徹底地摧毀了我」。他亦慶幸有兩天休息，周四再上場惡鬥 25歲意籍球手貝列天尼，爭奪決賽席位。位列7號種子的貝列天尼昨以盤數3：2淘汰法籍球手蒙菲斯。

（澳網消息）