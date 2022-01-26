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2022年1月26日星期三
非洲盃場外人踩人 8死50傷 5萬球迷湧入超負荷 喀麥隆賽會調查FIFA致哀
科特迪瓦遇埃及 圖破宿命闖8強
馬迪爾勢減薪離曼聯 西維爾借用承擔薪金
逾3年後首返意軍 巴洛迪利：毫不意外
洛國富為批評中國足協致歉 稱言論衝動「知錯能改」
體壇快訊：港手球隊亞洲賽爭11名
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黃澤林澳網雙線爭貫 港男單30年來最佳 無懼體能考驗續闖關
高比離世兩年 加素爾為遺照外泄作證
國羽混雙世冠鄭思維黃雅瓊拆伙
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【明報專訊】（請看附圖）
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