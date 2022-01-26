體壇快訊：港手球隊亞洲賽爭11名

【明報專訊】香港男子手球隊昨於沙特阿拉伯出戰亞洲錦標賽次階段小組賽，惟以25：27不敵阿曼隊，以2勝1負在小組排次席。港隊早前於首輪小組賽排第3位，跌入次輪爭奪9至16名，此役落敗後續爭第11名，周五對陣阿聯酋隊、約旦隊及越南隊其中一隊。
韋斯塔本疑嘲黑帝欠實力
世界一級方程式（F1）下月展開季前測試，去年失冠的平治「黑帝」咸美頓仍未落實去向。首奪總冠軍的紅牛星將韋斯塔本被問及新季冧莊機會時，疑暗斥黑帝七奪冠軍非靠實力，他說：「若再奪冠會是額外獎勵，但我相信要贏7或8次就需要運氣及一支強隊支持。」
港車手區天駿戰勒芒賽
香港賽車手區天駿昨落實下月赴阿聯酋出戰勒芒亞洲系列賽；他將與中國車手葉一飛及奧地利籍的Klaus Bachler，合力駕駛33號保時捷911 GT3 R戰車出戰GT組，為Herberth Motorsport車隊爭衛冕；任職金融業的區天駿去年曾在阿布扎比6小時耐力賽奪冠。
貝奴車禍施脊椎手術
2019年環法單車總冠軍貝奴日前在哥倫比亞家鄉訓練時，高速撞向巴士重傷送院，昨完成脊椎手術，據報右膝亦受傷。這名25歲英力士車隊成員屬南美首個環法冠軍，剛續約至2026年，醫院表示會在72小時內觀察其身體狀况，才能掌握下一步治療方法。