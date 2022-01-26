馬迪爾勢減薪離曼聯 西維爾借用承擔薪金

合約不設買斷條款

轉會新聞知名記者羅曼奴及ESPN等報道，曼聯已跟西維爾達成協議，讓馬迪爾借到這支現時西甲「二哥」至季尾，日內抵西班牙體測。馬迪爾原本周薪25萬鎊，據報願意減薪，未來半季由西維爾承擔所有人工，連同借用費共600萬歐元（約5280萬港元），但不設優先購買條款。

馬迪爾今季僅上陣11場入1球，當中只有4次正選，更曾發生看守領隊蘭歷克稱他拒絕隨隊上陣的「羅生門」，但這名26歲法國隊前鋒上仗聯賽迎戰韋斯咸獲「解凍」後備入替，有份參與絕殺一球攻勢，獲蘭歷克讚揚。

雲尼亞里離屈福特 鶴臣或接掌

另邊廂，屈福特昨宣布與70歲領隊雲尼亞里分道揚鑣。這名李斯特城前帥上任僅112天，領軍14仗在聯賽輸10場，自去年11月底以4：1大勝曼聯後，過去兩個月1和8負連續9場不勝，現排19名跌至降班區。據報屈福特將邀請鶴臣出山接掌，這名74歲老帥此前執教水晶宮逾3年，去夏完約後賦閒大半年。屈福特下周日作客榜尾球隊般尼，合演護級大戰。

另外，因心臟問題離開意甲的29歲丹麥隊中場基斯甸艾歷臣，據報只要獲得指定的運動心臟病專家發信批准復出，便可落實簽約加盟賓福特半季，相隔兩年重返英超。