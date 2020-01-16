非洲盃場外人踩人 8死50傷 5萬球迷湧入超負荷 喀麥隆賽會調查FIFA致哀

比賽於喀麥隆首都雅溫德的奧林比球場上演，並因新冠病毒疫情關係，可容納6萬人的奧林比球場，入座率上限定於六成，是役卻獲准增至八成，即約4.8萬球迷可入場觀戰，惟據負責賽事的官員稱，此役賽前約有5萬人試圖進場。據一名荷蘭籍記者稱：「現場很多沒有門券的人試圖強行闖入球場，當球迷喧嚷着要進場時，球場大門一片混亂，有人爭相奔跑、攀爬鐵欄和衝破路障逃生。」英國廣播公司（BBC）非洲頻道導演則說：「球場入口處佈滿廢棄的鞋子，其他碎片散落一地。」另據報當記者抵達事發地點附近時，被警察拒絕接近現場。

喀麥隆隊長促球迷守紀

喀麥隆衛生部稱：「事件中有8人死亡，包括兩名30多歲婦女，4名30多歲的男子，一名兒童，另有一具屍體被家人帶走。超過50人在事件中受傷，其中兩人身體多處受傷，另有兩人頭部重傷。」國際足協（FIFA）向死者致哀，非洲足協表示將就事件召開危機會議，並承諾與喀麥隆政府，以及賽事主辦單位溝通及展開調查。喀麥隆隊隊長阿布巴卡事後敦促球迷，無論在球場內外都必須嚴守紀律。此外，非洲足協會長莫特斯比稱，喀麥隆隊下周日的8強賽將由奧林比球場，移師至雅溫德市內的另一球場阿密度阿德祖球場舉行。

3門將染疫 科摩羅後衛把關

喀麥隆主辦非洲盃早已受質疑，他們曾獲2019年非洲盃主辦權，但於2018年尾，被非洲足協以球場基礎設施項目建設延誤，以及安全問題為由，改由埃及主辦。

縱使發生慘劇，但喀麥隆迎戰首次參賽的科摩羅隊如期舉行。客軍昨仗因3名門將受傷或染疫缺陣，改由身高只有1.72米的左閘艾哈杜亞把關，但球隊早於7分鐘便少踢1人，終以1：2敗走。喀麥隆隊的8強對手將是以1：0挫幾內亞隊的岡比亞隊。

小國主帥批待遇如二等公民

今屆非洲盃亦屢掀爭議，馬拉維隊今晨在16強對摩洛哥隊前，教練馬連尼卡投訴與岡比亞隊，以及科摩羅隊的待遇如同二等公民。他說：「你不會看到塞內加爾隊前鋒沙迪奧文尼洗自己的內褲，然後把它掛在灌木叢上晾乾。」中場約翰班達更證實球員的球衣確沒清洗，並稱「不幸的是，我們被視為冷門球隊」。

馬連尼卡續稱，他們在酒店不獲牛奶和咖啡、食物供應不足，甚至認為球證比賽期間偏幫對手，隊中更有人進食後嘔吐。而佛得角隊在今晨另一仗對塞內加爾隊前，亦證實隊內有8人食物中毒，出現腸胃炎徵狀。

（非洲盃消息）