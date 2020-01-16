拉莫斯開齋 PSG大捷 美斯染疫後復出 披中文賀年戰衣食白果

PSG昨仗雖有68%控球率主導形勢，惟客軍上半場仍透過零星攻勢製造威脅。PSG戰至44分鐘，莫路伊卡迪射門省中敵軍後衛，華拉堤左腳施射打破缺口，是他自2017年5月以來首於法甲取得進帳，助球隊在完半場前取得領先。

華拉堤逾4年首法甲建功

去年夏天從皇家馬德里加盟PSG的35歲老將沙治奧拉莫斯，在62分鐘禁區內趁對手角球解圍不遠快射被門將救出，隨即衝前補中，為新東家上陣5場後終取得處子入球。華拉堤5分鐘後禁區內燙射，皮球省中敵軍後衛菲斯入網，賽會最終判定為菲斯「擺烏龍」。PSG於75分鐘再由中場丹尼路彭利拿錦上添花，以4球大勝對手，在各賽事錄得11場不敗。蘭斯則聯賽4場不勝，在積分榜排第14位。

拉莫斯盼重拾狀態應戰

昨仗踢足90分鐘的拉莫斯賽後稱對開齋感到高興，冀入球陸續有來。這名西班牙隊中堅轉投PSG後受傷患影響，至去年11月才上演「地標」。他表示希望透過比賽恢復狀態，迎接未來緊湊賽程，「我們（PSG）需同時應付聯賽、盃賽及歐聯，這是重拾狀態的好時機」。

本月初確診新冠病毒的阿根廷隊球星美斯，缺陣逾半個月後終復出，於63分鐘入替同鄉迪馬利亞。PSG昨穿起印上球員內地譯名的農曆新年版球衣應戰，亦令該34歲前鋒球員生涯首次披上印有「梅西」的戰衣。然而他昨仗仍然顆粒無收，自去年8月加盟以來，在聯賽上陣12仗僅入1球。