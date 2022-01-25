車路士季內四封熱刺 干地英超首敗 斥卡尼「食詐糊」不可思議

兩軍昨仗上半場互交白卷。47分鐘，薛耶治禁區頂推大位起左腳彎入世界波，為車路士打開紀錄。55分鐘，堤亞高施華接應美臣蒙特開出角球頂成2：0完場，賽後24戰得47分，分別落後少踢1場的一哥曼城，以及少踢兩場的次席球隊利物浦10分和1分，並拋離少踢兩場的第4位球隊曼聯9分。熱刺則以20戰得36分排第7，與暫列第6的死敵阿仙奴同分，齊落後第5的韋斯咸1分。

車路士今季英超兩戰及聯賽盃4強兩回合全勝熱刺，共入8球兼零失球，但干地質疑是役完半場前，哈利卡尼取得入球後，因與防守的堤亞高施華有輕微接觸而被判入球無效。在英超領軍10仗首負的干地說：「這類入球在英格蘭球壇被判詐糊是不可思議的。或者在意大利，這次判入球的機率亦有五成。」車路士領隊杜曹亦支持對方看法：「我認為那應是入球。今次判決令我驚訝。」

魯迪格遭球迷擲物 賽會展調查

熱刺上次作客攻破車路士大門是在2020年的2月，當時他們以1：2敗走史丹福橋球場，但當時的入球來自敵衛魯迪格的烏龍波，而後者昨仗曾被敵軍球迷擲物，據報當中包括一個打火機，賽會表示將就事件展開調查。

迪利亞里未隨隊 愛華頓紐卡素追獵

熱刺3名中場迪利阿里、尼當比利及盧施素昨仗未有隨隊出征，而後者在賽前一天，曾於社交網透露狀態很好，上陣與否取決於領隊。對此，干地回應盧施素的前途時道：「我只為這場比賽挑選球員。這問題需由會方解答。」據報盧施素有可能成為熱刺簽入新兵的籌碼，而受冷落的迪利阿里勢將離隊，並獲愛華頓及紐卡素垂青，甚至有指「喜鵲」與熱刺會於日內洽談。不獲熱刺球迷歡心的尼當比利，則據報將外借至巴黎聖日耳門（PSG），料正代表摩洛哥隊出戰非洲國家盃的費倫天拿中場蘇夫恩岩拉伯特，勢成其替代目標。

另外，車路士昨落實今個冬季轉會窗首簽，從英冠尾二球隊打比郡收購戴倫威廉斯，這名18歲左閘日前已被剔出作客負諾定咸森林的聯賽大軍外。