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2022年1月24日星期一
紅軍碎晶重燃爭標夢 廠兵無緣闖前四 曼聯取勝蘭歷克拒收貨
曼城和波連勝斷纜 哥迪奧拿稱沒奪冠優勢
黃澤林澳網青年組響頭炮
艾朗藍斯月內離祖雲 阿迪達冀返廠再合作
李梓嘉復出無期 大馬青體部調停
戴偉浚隨國足征日冀返歐落班
多蒙特奪芬續守次席 夏蘭特傷勢未明待檢查
體壇快訊：港劍手青年世盃出局
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【明報專訊】（請看附圖）
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