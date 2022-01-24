黃澤林澳網青年組響頭炮

17歲的黃澤林去年在美國公開賽贏得青年組男雙，成為香港在此組別的首個大滿貫得主，昨在澳網再爭大滿貫頭銜。他在青年組男單首圈對陣Jasika Amor，首盤向對手「派蛋」，再以盤數6：2大勝，僅花56分鐘直闖32強，明日挾12號種子身分轉戰土耳其籍的Togan Tokac。

拿度過關 薩維列夫出局

這名拿度網球學校成員昨笑說首仗略感緊張，「第一場就對陣澳洲隊球手，會有一點緊張，但現場有不少香港人為我打氣，感覺很好。」他今伙拍美籍拍檔Bruno Kuzuhara，在青年組男雙挾次號種子身分，對陣Togan Tokac及其塞浦路斯拍檔，爭入次圈。

他的「師傅」、西班牙「泥地王」拿度昨在成年組男單以直落3盤，淘汰法籍對手曼拿連奴躋身8強。3號種子、德籍名將阿歷山大薩維利夫，則意外地以直落3盤敗予14號種子沙普華路夫，意味拿度明日在8強將鬥這名加籍對手。女單5號種子、希臘籍的莎嘉里亦不敵美籍的彭古拉倒灶，世界一姐兼東道主巴迪大勝另一美籍球手後，將鬥彭古拉爭入4強。