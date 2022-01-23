勞烈斯中甲重生 童年家逢巨變 不放棄盼為港效力

生於南丫島 兒時父母離異

中三輟學 兼職幫補家計

梅州客家上月奪中甲亞軍升班，新加盟的勞烈斯全季幾乎全勤上陣33場。由過去在港超少上陣，如今等到出頭天，他說心態跟成長經歷不無關係。Vas父母分別是英國和墨西哥人，於印度邂逅，其暱稱是印度人常用名字Vasudeva。他在南丫島出生，父母都是畫家，他兒時也會在父母身旁畫畫，家境原本不錯，但父母離婚後產生巨變，「父親遠走英國再沒回來，一夜間家庭變得非常貧窮，母親獨力養育6名子女，這些事我從沒公開說過」。

Vas與本地學童讀幼稚園和小學，因而會說些廣東話，但經濟因素讀到中三輟學，去年才在網上讀高中文憑遙距課程，「我都想繼續讀書，但無辦法，教科書也要問同學借來影印」。停學後，Vas兼職幫補家計，在親戚的體育用品公司打工，同時教學童踢波，及後遇上多名伯樂，助他投身職業足球，有教練以其名字Nunez近音，改了中文名「勞烈斯」。

勞烈斯在港會及東方青年軍受訓時，因比同齡矮小一直無緣港足梯隊；直至2015年20歲生日當天，才為夢想駿其後備入替完成職業首仗，後來加盟富力R&F上陣機會不多，富力散班後更失業近半年，「身邊很多人跟我說快回校讀書或找工作，足球只是夢想並不現實，但我繼續相信自己」。去年初，Vas獲經理人聯繫及前隊友伊高沙托尼介紹到梅州客家試腳，努力逾月獲一紙5年長約，「我之前很少上陣，知道不可能短時間內變得更強壯更快，真的是靠努力得來」。

富力散班失業半年

努力換來長約 盼中超做得更好

Vas長時間與家人分隔兩地，但他說：「中甲節奏快、強度高，作為後衛，無論體能還是精神都必須進步，今季自覺煥然一新。」梅州升班後，Vas喜獲墨西哥傳媒和球迷關注，惟最感動還是家人「洗版」，「收到家人過百短訊祝賀，暫回墨西哥的母親也有留意，回港在機場跟家人喜極而泣，是我最美好時刻。」展望新一季，Vas期待首戰中超，亦毋懼比較，「假使球隊買了新後衛，對我也是好事，我常鞭策要做得更好」。

勞烈斯於2018年放棄原有國籍領取特區護照，同年首獲港足U23徵召出戰亞運及港澳埠際賽，但及後沒再披港足戰衣。港足新帥安達臣剛上任，Vas期待首做大港腳，「我從小已支持香港隊，已把握機會度過一個好球季，會等待再次穿上港隊球衣」。Vas已返回內地備戰新季，總結時道：「正因童年過得不易，凡事我都不放棄。即使有一百個教練不信任你，只要有一個信任你，我就不會停步。」

文：余瑋、圖：馮凱鍵