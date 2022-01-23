阿仙奴出價5億力斟不果

費倫天拿體育總監Joe Barone昨向意媒證實，有數間英格蘭球會為射手華荷域接洽球會，但他與經理人拒絕談判，意味盛傳出價5000萬鎊（約5.27億港元）的阿仙奴，本月底前斟介無望。多間意媒亦報道，華荷域希望轉會祖雲達斯，但Joe Barone稱因球員的取態，未有收到任何正式報價。祖雲明晨則在意甲作客「二哥」AC米蘭，爭取重返聯賽榜前四。

巴塞證法迪長唞恐收咧

另外，西甲今晚起亦會上演多場聯賽，「一哥」皇家馬德里迎戰艾爾切，而巴塞隆拿將作客艾拉維斯，爭取各項賽事近4戰首勝。這支昔日「地上最強」昨證實，於西班牙盃受傷的19歲新星安素法迪，證實左腳腿筋肌腱撕裂將要長唞，未來數天會決定治療方法。

而曾受同樣傷患打擊的隊友奧士文尼迪比利，與球會的續約風波未解決，球員工會據報提醒球會，若因合約問題將球員雪藏或屬違法。車路士領隊杜曹曾與迪比利在多蒙特合作，他表示不明白為何迪比利會身處現時處境，但拒答會否斟介他頂替芝維爾。