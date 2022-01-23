連迪路夫寓所遭爆竊 妻兒受驚 曼聯開會研對策

連迪路夫的太太Maja在社交網表示，有賊人乘丈夫出征時入屋爆竊，幸她及時帶同兒子躲藏在房間，未有損傷，已舉家回到瑞典休息。蘭歷克昨晚領軍在英超迎戰韋斯咸前，證實已批准這名瑞典隊後衛舉家返鄉平復心情。他又說：「球會將在未來數周與球員開會，了解如何在出征時確保他們家人的安全。」英超球員近年隨隊作客時，家中遭賊入屋爆竊的事件時有發生，曼城後衛祖奧簡斯路去年聖誕期間，更在力抗4名賊人時受傷，幸無大礙。

打比郡等待白武士 朗尼誓領軍護級

另外，英冠球會打比郡因進入破產託管程序及違反財政條例，面臨一共被扣21分的降班壓力，領隊兼曼聯名宿朗尼昨向英媒承認為此擔憂，認為打比郡是球迷的寄託與希望，意義遠勝於只是一間球會，但他承諾會盡力承擔職球員面對的壓力。他日前未否認接掌愛華頓的傳聞，但稱當下目標是為打比郡護級而戰。英國廣播公司昨報道，美國家族The Binnies或當「白武士」，出價2800萬鎊（2.95億港元）欲收購打比郡，但不包括由前班主擁有的主場；出價者為投資公司Carlisle Capital的創辦人。