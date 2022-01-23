蒙特越洋親揭爆發之迷 暫列車路士首席射手 打吡迎熱刺誓破關

車路士vs.熱刺 明晨00：30 now611/621台直播

英超賽會定期安排球星接受各地轉播機構訪問，前晚與香港轉播商Now TV合作，安排車路士中場美臣蒙特視像受訪。本月初度過23歲生日的美臣蒙特，今季英超上陣20場入7球，暫成車路士神射手。他在去年10月底戰至第9輪才開齋，12月起更連續4場入球，累積7球比上季聯賽還要多一球。問到為何埋門把握力大大提升，他透露跟位置相比上季「由左轉右」有關，「季初我在前場右路發揮一般，需時適應和學習，幸得領隊杜曹等教練團成員信任，持續安排我踢此位置，亦比較上季比賽數據，檢討如何在禁區更有威脅，結果愈踢愈有信心」。

位置「左轉右」利發揮

艾歷迪亞為熱刺復出 孫興慜續唞

車路士明晨迎戰熱刺，蒙特稱兩隊積分榜形勢緊湊，令這場倫敦打吡更見重要，「倫敦打吡總是別具意義，過去兩場（英格蘭聯賽盃4強）我們都能夠擊敗他們，希望可以贏第3次」。近年不少車路士青訓產品成功上位，除了已在一隊的蒙特、列斯占士、赫臣奧杜爾，還有韋斯咸隊長兼英軍國腳迪格蘭賴斯等。作為「藍戰士」青訓產品，蒙特稱自小已有歸屬感，從梯隊逐步晉升一隊，每次踏上主場感覺強烈，故總會付出全力爭勝。

車路士23戰得44分排第3，熱刺少踢4仗兼少8分。「藍戰士」近4仗聯賽3和1負，領隊杜曹上仗賽後慨嘆球員身心俱疲，因而休息兩天「叉電」，他昨日促請麾下重新集中，拋開早前不敵曼城後爭標機會減的想法。連同兩回合聯賽盃，這是大半個月來兩軍第3場倫敦打呲，在英聯盃取勝闖決賽的車路士，今仗有安達斯基斯坦臣疑染疫隔離，熱刺則有艾歷迪亞休戰5仗終復出候命，射手孫興慜續因肌肉問題缺陣，領隊干地表示爭取前四關鍵戰再遇車路士，絕非最佳時機，但希望35歲隊長門將洛里斯續約兩年，有助穩軍心。

阿仙奴勢與阿迪達加薪續約

多車路士1分的「二哥」利物浦今晚作客水晶宮，而20戰得35分的阿仙奴同一時間迎戰般尼。英國《每日郵報》昨報道，兵工廠因應領隊阿迪達的表現，準備提早與他加薪續約兩年。而諾域治昨晨作客屈福特的護級戰，以3：0大勝錄得兩連捷，22戰得16分暫時脫離降班區，較昨仗78分鐘少踢一人的屈福特多兩分。梅開二度的祖殊沙根特本月初為人父，入球時以抱小孩的動作慶祝。