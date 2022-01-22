祖達起孖破廠 紅軍英聯盃鬥車爭冠

4仗3人領紅 阿迪達促麾下嚴守紀律

兩軍首回合互交白卷，利物浦此役由羅拔圖法明奴伙拍迪亞高祖達攻堅。祖達先後於19和77分鐘獲阿歷山大阿諾特助攻射入，以2：0挫有中場湯馬士柏迪末段「兩黃一紅」的阿仙奴，亦自2016年後首入英聯盃決賽。

高普稱讚祖達道：「嘩！他真是着了火，狀態很好。他的奔走和協防都令人興奮，已真的成為世界級球員。」高普又提及阿諾特的第2個助攻，「我不相信場館內的人，會知道祖達身處何方，但阿諾特看見他」。

阿仙奴踏入新年在本土3項賽事共4戰錄得1和3負，其中3仗更各有1人領紅。阿迪達敦促麾下須嚴守紀律，並說：「以11個球員爭取打敗一些頂級球隊已很困難，何况只得10人？」惟他不忘稱讚富安健洋近期因傷沒有訓練，卻在球隊右後防兵力不足下仍願上陣。至於戰畢非洲國家盃後不足48小時便為阿仙奴上陣的柏迪，賽後為領紅被逐向球迷致歉，而他將因此缺席「兵工廠」明晚在英超迎戰般尼。