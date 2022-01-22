莫耶斯領軍風格難掌大會 韋斯咸欠星味更利發揮 返奧脫福靠穩求勝

曼聯vs.韋斯咸 now621台 晚上23：00直播

沒錯，當日留下蘇州屎由傑斯幫手埋尾完成球季的，正是今天以韋斯咸領隊身分強勢重臨奧脫福的莫耶斯。話雖強勢，實際不算太強，畢竟上一輪才在主場不敵護級分子列斯聯，並僅憑多踢幾場暫保英超四哥席位，看來又會第六七八名收官。不過，起碼鎚仔目前排名的確高過曼聯，失分亦不相伯仲，最重要為場上演出有板有眼得多，尤其為防守的結構紀律，以及反攻的速度和配合，穩定程度大大勝過紅魔倚賴個人質素即興發揮，堪比蠱惑的槍。

反擊戰術更成熟 迪格蘭賴斯進步帶動

刻下評價莫耶斯及其手中鎚仔，幾乎可以把去季相若時候的文章抄一遍，簡言之為莫爺子復刻愛華頓那一套，蘇錫克於死球及後續攻勢扮演費蘭尼角色，鎚仔防務穩健與突擊效率高。論差異固然絕非全無，戰績已反映爺子沒有就此止步，做到從既有基礎尋求進化。譬如反擊更見成熟，始於陣式自三中堅換成四二三一，中鋒獲三人極速支援，添加變化及威脅；三人能夠極速後上，則有賴更準確預判隊友截擊成功與否，從而提前起動先發制人。

真正驚喜乃迪格蘭賴斯。一直以來就是有破壞冇建設的舊式防中，藉身形及早期經驗而具備中堅補位習性，掩護防線的工作稱職，惟進攻接近零貢獻，墮後駁腳提供不了創造力和突破點。然而今季似另一個人，引球帶足大半場殺到禁區或角球位的場景屢屢出現，比今仗對家的麥湯米尼更徹底；攻進心臟地帶的意識相應加強，直接叩關未必明顯增多，助攻卻剛過半程即創新高。倘再提升地面直傳的穿透力與長傳轉邊的視野，已足在任何豪門佔據正選。

曼聯後防大執位 迪基亞再負重任

當然說的容易做的難，傳球水準需時浸淫，年內他投對賴斯會否揠苗助長不好說，其餘年輕鎚仔幫像保雲與科奴斯更欠缺大球會講求的恆常高水平，又匱乏商業角度的星味或cult味。其實對教頭而言不也這樣嗎，不止一次提及班霸跟一般球會乃兩個概念，周遭壓力、人事關係、轉會角力等俱屬不同等級，爺子當年應付不來匆匆下台，今日也就無什麼值得曼聯反過來借鑑。

就談處理麾下ego吧。周中C朗拿度被調走發脾氣，蘭歷克立即安撫，由領先兩球講到入第三球，至少怕有十分鐘。當中關乎蘭歷克做慣冷氣軍師，思維重心更偏向跟球會上下溝通，可是換上爺子，也很難想像如何面對眼高於頂的大佬。然後論戰術，爺子相比一流主帥無疑較單調，而且得助於陣容變動小。反觀紅魔，此役後衛繼續執位，梳爾與雲比沙卡仍倦勤，連迪路夫亦因家中被劫而需請假陪伴妻兒。癲鳳鬥狂龍格局，等睇迪基亞神救吧。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。