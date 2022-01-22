體壇快訊：大馬禁李梓嘉兩年為國出戰

阿爾及利亞包尾無緣衛冕

衛冕的阿爾及利亞隊昨晨在非洲國家盃E組最後一戰，有馬列斯主射12碼「宴客」下，以1：3不敵科特迪瓦隊，賽後以3戰不勝得1分包尾出局。同組赤道畿內亞隊以1：0勝塞拉利昂隊獲次名出線16強。同告晉級的尚有馬里隊、岡比亞隊及突尼斯隊等。

占士明星賽次階段登票王

NBA昨公布今屆明星賽第二階段公眾投票形勢，洛杉磯湖人球星勒邦占士以6,827,449票登票王，而首階段居首的金州勇士球星「咖喱仔」史堤芬居里，則以6,019,418票居次。至於昨日常規賽方面，勇士雖有居里攻入全場最高39分，但仍在主場戰至加時以117：121不敵印第安那溜馬。

多蒙特誓取芬續追榜首拜仁

多蒙特日前在德國盃16強意外出局，今晚哀兵返德甲聯賽作客賀芬咸若凱旋，便可將落後明晚才有比賽的一哥拜仁慕尼黑收窄至3分。「蜂兵」此役有中場安利簡恩因傷缺陣。意甲方面，榜首的國際米蘭將對客軍威尼斯，而排第8的拉素明晨將迎戰「四哥」阿特蘭大。

華美倫掛靴任比利時助教

36歲比利時國腳華美倫上月約滿離開日職球會神戶勝利船後，昨正式宣布掛靴，並轉執教鞭成為比利時隊助教。另外，衛冕的日本女足昨在亞洲盃C組首戰，以5：0大勝緬甸隊先拔頭籌，B組的菲律賓隊則以1：0小勝泰國隊旗開得勝。