健殘港將同工不同酬 梁育榮冀待遇睇齊

港府於2017年推行殘疾運動項目精英資助先導計劃，讓殘疾精英項目的運動員得以進駐體院，投身全職訓練。目前屬殘疾人「精英甲+」級別的梁育榮，每月可獲得2.7萬元資助，仍遠少於同級健全運動員的4.1萬元；他在東京殘奧個人賽奪銅所得的20萬獎金，與港隊東奧銅牌獎金更相差105萬元。梁育榮認為殘疾運動的比賽競爭程度不遜健全運動，故兩者待遇不應存在龐大差異，「如果你有學歷，（殘疾人士）出去找工作其實與健全人士的薪酬相若。不明白為何我們也是出外比賽，只是奧運和殘奧的分別，薪酬跟獎金便相差很遠」。

體院分級添壓力 倡完善制度

讓梁育榮感到不解的，還有體院的分級機制。他稱早前留意到競走女將程小雅去年首度入圍奧運，一度因未取得前16名面臨降級，但其後確認訓練資助水平維持一年。雖已多次揚威殘奧，梁育榮亦有感「降級壓力」一直存在，爭取佳績的意義除了為港爭光，亦為「保薪」而戰，「我結了婚、有家庭，突然降級便會失去一大筆錢，如何維持家中經濟？」，他直指應反思有關制度是否需作修改。