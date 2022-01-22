梁育榮勇字當頭 攜妻甜蜜迎挑戰 追求韌力賽場展 盼亞運滾出傳奇

新冠疫情改變常態，去年東京奧運及殘奧因應防疫指引，捨棄過往由嘉賓為得獎運動員掛上獎牌的傳統。作為港隊「五朝元老」，梁育榮對殘奧頒獎台並不陌生，但這次由妻子兼教練珊珊親手掛上個人賽銅牌，除讓他集齊三色獎牌，亦成為兩人相伴十載的最佳印記，「從來未試過由家人頒獎，這感覺很難忘，應該會銘記一生」。

死纏爛纏成就姻緣 場上借鏡克服低潮

愛或許是人類在開明社會中享有的最大權利，但一些人為此需付出更大勇氣。梁育榮2008年因工作認識珊珊，遂邀請對方工餘時間到硬地滾球隊當義工，及後被對方爽快、樂於助人的為人深深吸引。患有先天性多發性關節彎曲的他，直言當年追求對方付出的勇氣，較比賽時所需的還要大，「未試過追求健全的女生，很害怕，心想她一定會拒絕我。可是不踏出這一步，未必得到現在所擁有的，便厚着臉皮做應做的事」。

然而梁育榮追求珊珊的過程非一帆風順，曾遭對方數次委婉拒絕，「始終我是傷殘人士，有點難接受吧」。他並未因此輕言放棄，終憑「死纏爛纏」的堅持打動對方。他在2012年倫敦殘奧失落獎牌，一度萌生放棄念頭，心知對方由衷熱愛硬地滾球的珊珊，反用其追求經歷作比喻勸勉，讓他反思，「係喎，我都追到你啦，無理由一次比賽攞唔到獎就放棄」，藉此走出低潮重新出發。

情牽殘奧 選手村飯堂定終身

如影隨形 巴黎殘奧冀再亮相

兩人場內場外互相攙扶多年，珊珊過去在里約熱內盧殘奧、亞殘運等大賽均隨港隊出征。去年東京殘奧因應疫情，每隊需安排教練從旁協助，使身兼妻子、教練雙重身分的她首度從看台移師場邊觀戰，笑言感覺猶如親身上陣，終於體會運動員比賽是何等緊張，「一些很關鍵的發球，我緊張得不敢看，視線轉移向同場其他賽事」。兩人情定終身同樣離不開殘奧，梁育榮2016年於里約摘金後，在選手村飯堂內突然拿出戒指求婚，珊珊口裏雖說「乜求婚咁hea嘅」，但至今仍難忘那甜蜜時刻。

梁育榮在東京殘奧獲得1銀1銅，去年底轉戰亞洲及大洋洲錦標賽亦豪取兩金延續強勢。他透露去年殘奧後，終學懂要享受比賽，才可發揮最佳水平，「以前年輕什麼都想爭、想得到，現在得到的已很多，是時候改變心態迎接未來，繼續給予自己壓力只會影響表現」。他在本年首要目標將聚焦杭州亞殘運，矢志收復上屆失地。兩年後巴黎殘奧將年近四十，惟梁育榮本着對這運動的熱愛，深信屆時仍有力征戰，誓在本年底於巴西舉行的世界賽爭冠，直接取得殘奧入場券。

文：林欣澤

圖：林靄怡