李梓嘉離大馬隊恐受罰 李宗偉接班人勢獲贊助 國內倡改革挽人才

曾奪奧運3銀的「拿督」李宗偉在2019年掛拍，李梓嘉在去年初的全英賽封王，世界排名自去年3月起穩居前十，上月再重返個人最高的第7位。他近期否認脫離國家隊的傳聞，並稱一直有與李宗偉聯絡，遇人生重要決定時，都會尋求對方意見，但大馬羽總前晚終證實上周二收到其辭職信。該會會長Norza Zakaria昨表示挽留不果，言談間暗示對方未能承受壓力，他說：「李梓嘉說自己不是李宗偉。當他達到如此水平，我們當然不想放手，但即使我們提供更好的條件，他仍堅持己見。」

全英賽冠軍月薪僅1.5萬

羽總會長暗批難抵壓力

大馬《星報》報道，羽總列明球手滿29歲及曾出戰奧運、世界賽等大賽，才可選擇獨立發展，該國在2009年曾處罰因家事離隊的陳俊翔禁止在亞洲出賽兩年，意味23歲的李梓嘉若離隊或遭懲處。Norza Zakaria未正面回應後續安排，只稱已交由副會長處理，今日公布是否接納對方辭職。李梓嘉為大馬頭號男單球手，自爆只有8000馬幣月薪（約1.49萬港元），大馬傳媒報道有私人球會提供400萬馬幣（約743萬港元），贊助他獨立出賽。大馬傳媒昨日再引述消息，他將以7位數字贊助費加入KLRC球會，合約為期2至3年；李梓嘉至今未回應。

李梓嘉的童年隊友駱建佑亦在馬來西亞土生土長，18歲轉籍新加坡，去年以24歲之齡首奪世界冠軍，當時輿論質疑大馬羽總未有留住人才。李梓嘉事件引來各界關注，大馬大山腳國會議員沈志強認為當局應採取行動保障國家隊未來，丹麥隊的東京奧運冠軍及世界一哥安賽龍亦撰文，表示各界應尊重球員選擇，尋找最佳發展方向。