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2022年1月21日星期五
曼聯300客勝創英超紀錄 C朗不滿被換發脾氣 蘭歷克否認不和
阿仙奴球員領黃受查 涉可疑巨額投注
港隊3將征冬奧歷屆之冠 翁厚全金和曉波國最後備戰
沙維最後通牒 迪比利月內定去留
埃及次名出線 尼軍成全勝獨苗
山神傳射居功 國米意盃險勝闖8強
電視精選
李梓嘉離大馬隊恐受罰 李宗偉接班人勢獲贊助 國內倡改革挽人才
19歲拉度簡露負傷次圈止步
安必特轟50分領76人降魔 西蒙斯傳投帝王
體壇快訊：美斯避戰阿根廷兩場世盃外
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼聯300客勝創英超紀錄 C朗不滿被換發脾氣 蘭歷克否認不和
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