港隊3將征冬奧歷屆之冠 翁厚全金和曉波國最後備戰

二人戰高山滑雪 冀突破港隊最佳

翁厚全及金和曉上月於東歐出賽，先後達到入圍最低門檻，為港隊鎖定冬奧入場券，將各出戰男、女子組迴轉賽及大迴轉賽。兩人正於波斯尼亞進行訓練，預計本月30日出發到北京，並跟隨中國隊訓練。在馬來西亞出生的翁厚全，小學期間從香港移居英國展開滑雪生涯。惟這名17歲小將自感屬於香港，因此在2018年選擇代表港隊，「這裏（香港）是我的成長之地，我的家人都在這裏，每次回港對我而言都別具意義」。他又稱經歷充滿挑戰的賽季後，對取得冬奧資格感到驚喜，認為這次出戰機會比預期中來得快，目標放眼躋身賽事前30名。

在香港土生土長的金和曉，自去年6月中學畢業後即遠赴歐洲訓練。這名19歲女將早前曾受足踝及膝蓋傷患困擾，更曾因此影響心理狀態，時間緊湊下質疑自己能否達成衝奧目標，但上月終在黑山取得冬奧資格。她表示傷患已無大礙，但未敢訂下目標成績，只求突破自己。港隊尚有朱定文出戰短道速滑男子500米賽事。