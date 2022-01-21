阿仙奴球員領黃受查 涉可疑巨額投注

英足總接到博彩公司通知，有人在今季一場英超巨額下注一名阿仙奴球員領黃牌，認為事件不尋常。英足總表示正了解事件，但強調並非展開正式調查，並因私隱問題，現階段不會透露球員身分；阿仙奴拒絕回應事件。格列沙加與森比盧干加今季分別四度領黃，並列兵工廠最多，奧巴美揚、布卡約沙卡各有3次，另有12名「槍手」曾經領黃牌。

涉及一場英超聯賽 身分未公開

奧巴美揚歸隊再檢查心臟

過去不乏涉及特定投注項目的造假案，林肯城球員Bradley Wood於2018年，兩度在足總盃刻意犯規，最終因操控賽事及參與賭博而禁賽6年；2009年，修咸頓舊將拿鐵斯在自傳中提及，曾就自己參與的一場賽事下注界外球時間，但不成功，自傳出版後一度引起當地警方關注，但最終決定不會立案調查。

另外，染疫後出現心臟異常的奧巴美揚，已從非洲國家盃主辦國喀麥隆抵英。領隊阿迪達稱未獲加蓬隊解釋球員的情况，因而安排對方在倫敦接受更仔細的檢查，不急於讓早前被球會雪藏的他復操。而阿仙奴早前被指只有一人檢測陽性，計算傷兵及出戰非洲盃的球員後，申請賽事延期獲批。阿迪達反擊批評，表示只是按英足總規定行事。英媒報道，英足總將在下月歇冬時開會，或修改延期準則。

阿仙奴今晨於英格蘭聯賽盃4強次回合迎利物浦，對手昨有18歲新星哈維艾利洛復操，獲領隊高普送上擁抱。艾利洛去年9月作客列斯聯時足踝重創，球會未透露其復出日期。