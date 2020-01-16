曼聯300客勝創英超紀錄 C朗不滿被換發脾氣 蘭歷克否認不和

曼聯上場英超領前兩球下被阿士東維拉逼和，過去兩場聯賽只得1分，昨仗有C朗傷癒復出掛帥，並由小將艾蘭加55分鐘先開紀錄，以及格連活特在62分鐘接應般奴費南迪斯的助攻，結束3個月聯賽入球荒，為「紅魔」拉開2：0。71分鐘，蘭歷克以哈利馬古尼及拉舒福特入替格連活特和C朗，C朗即面露不悅，之後大發脾氣，不斷搖頭，又怒擲外套在地上。他沒有返回後備席，而是坐在旁邊的梯級自言自語。77分鐘，拉舒福特接應般費傳送射成3：0，終以3：1挫在85分鐘破蛋的賓福特，使後者近6場聯賽第5次落敗，跌至第14位。

稱對方若當教練會有相同決定

蘭歷克賽後就C朗事件解釋道：「他問我換走他的原因，我回答是為了球隊的利益。5天前，己隊作客維拉大概至最後15分鐘時仍領前兩球，我當然不想歷史重演，今次決定變陣，加入馬古尼可改踢5後防，並可加強防守上的制空能力，拉舒福特可在右路施展快速突擊。」蘭歷克在球隊領前3球後，便即時向C朗說：「你看，我明白你欲留下爭取入球，但或者數年後，當你成為教練，你都會有我今天的決定。」蘭歷克承認決定換走C朗後，從沒想過會獲對方擁抱，並說：「我已領軍6周，C朗上仗賽前透露臀部有點問題，在我們同意下缺陣。我與C朗之間沒有問題。」然而，傳言C朗此役賽前表示，若曼聯來季不能出席歐聯，今夏便會離隊。

貝雲積完場前補時起孖

熱刺絕殺李城升第5

另外，李斯特城憑達卡及占士麥迪臣分別在24和76分鐘建功，一度以2：1領先有哈利卡尼於38分鐘「士哥」的熱刺，惟熱刺由後備上陣的鋒將貝雲積，分別在補時5和7分鐘梅開二度，以3：2反勝，19戰得36分升第5。據Opta統計，熱刺於94分鐘52秒仍落後，打破曼城於2011/12年英超煞科戰，於91分鐘14秒仍落後但最終反勝的紀錄。曼城該仗其後藉迪斯高及阿古路建功，以3：2反勝客軍昆士柏流浪，以較佳得失球差力壓同得89分的曼聯首奪冠軍。