體壇快訊：杜凱琹世巡賽澳門站出局

李梓嘉欲退大馬隊勢獲贊助

《星洲日報》昨報道，世界排名第7位的馬來西亞隊一哥李梓嘉，已向馬來西亞羽毛球總會請辭，料脫離國家隊出戰國際賽。該國羽總正全力挽留，但早前有報道稱，這名李宗偉接班人若獨立發展，可獲400萬馬幣（約745萬港元）贊助費。他的童年訓練拍檔駱建佑亦已轉籍新加坡，去年首奪世界冠軍。

祖雲意盃炒森軍闖8強

祖雲達斯昨於意大利盃16強主場4：1大炒森多利亞，這支意甲豪門先憑古達度上半場射入罰球，易邊後有艾法美路、魯加尼及後備上陣的保羅戴巴拿各入一球，對手只有安德列干迪在下半場「破蛋」。祖雲步入2022年各項賽事5仗入12球，功臣之一的戴巴拿據報獲國際米蘭招手。

傑斯家暴案延至8月聆訊

48歲曼聯前球星傑斯去年捲入家暴案被控，涉在2017年及2020年傷害前女友，案件原定昨日展開聆訊，但法庭以審理案件進度因疫情滯後，臨時推遲至今年8月聆訊；傑斯去年發聲明否認打人，但被威爾斯隊暫停主帥職位至今，聆訊延期或令他無法趕及在3月領軍出戰世界盃外圍賽附加賽。