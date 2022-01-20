35歲拿度分享不老秘訣 抗拒健身愛打高球

澳網輕鬆闖32強 巴迪大坂過關

拿度在男單次圈以6：2、6：3及6：4，花2小時42分鐘直落3盤淘汰德籍球手漢夫曼，32強鬥俄籍的卡查洛夫。35歲的他被問及保持佳態的方法時說：「我有時會打高爾夫，老實說我從不愛做gym，每日在健身室逗留一個半小時，不會做太多重量訓練，反而愛嘗試不同運動。」拿度近年受腳傷困擾，他稱難再作多方面嘗試，但網球生涯遇過不同打擊，學懂靈活適應身體狀况。

女單方面，東道主兼世界一姐巴迪只花52分鐘，便以兩盤6：1掃走外圍賽球手邦莎迪，32強鬥另一意籍女將姬奧芝。衛冕的日籍星將大坂直美首盤向美籍的布蘭歌「派蛋」，緊接以6：4奠勝，將與美籍的安森莫娃爭入16強，若與巴迪齊過關，下輪便會對碰。

另外，《每日電訊報》昨報道，世界排名前100位的男、女子球手，只有3人未完成接種新冠疫苗，包括鬧出簽證風波的世界一哥佐高域。而身兼女子巡迴賽球員協會委員的艾莎蘭卡，昨晉級第3圈後表示相信科學，個人支持強制球手接種疫苗，又認為佐高域風波本可避免。這名白俄羅斯籍女將去年曾染疫，再傳染給父母，表示慶幸完成接種，父親不致成為重症病人。而澳網昨現首宗球員染疫個案，法籍男將坎伯特前天在首圈出局後檢測陽性。