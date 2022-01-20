車路士遭逼和 被榜首曼城拉開12分 杜曹拒認麾下不和

薛耶治入球不慶祝 與盧卡古爭執

廠兵迎利物浦爭入英聯盃決賽

車路士上半場憑薛耶治的冷箭開紀錄，但在60分鐘被白禮頓後衛阿當韋斯達接應罰球頂入扳平，被逼和1：1。車路士在盃賽接連奏捷，但近4場英超3和1負不勝。杜曹上任後3次與白禮頓領隊樸達交手均和氣收場，亦是他自2016年10月以來，首次帶隊連續4場聯賽不勝。

「藍戰士」近兩個月已踢多達15仗，杜曹承認球隊身心俱疲，「可看得出球員在精神和體能方面都很疲累，也許需要一些休息時間，沒有其他解決方法，此刻很難對球員過於苛刻」。對於薛耶治入球後未有慶祝，完半場時更疑曾跟隊友盧卡古爭執，杜曹對此不介意，笑言對方再入20球沒慶祝也沒問題。車路士緊接下周一在主場大戰熱刺，下月要出征世界冠軍球會盃。

另邊廂，阿仙奴在英格蘭聯賽盃4強首回合作客0：0打和利物浦後，明晨重返主場出戰次回合，「兵工廠」此前染疫的中場馬田奧迪加特有機會復出。左閘哥拉辛拿斯昨落實轉投法甲球隊馬賽，簽約至2023年夏天，披23號球衣，後衛柏保路馬尼亦將借至意甲的烏甸尼斯。

至於愛華頓昨落實由名宿鄧肯費格遜任看守領隊；紐卡素則勢簽入西維爾的巴西籍中堅迪亞高卡路士；而阿士東維拉從羅馬借用門將羅賓奧臣，成本月第3名新兵，這名32歲瑞典國腳上半季借到英冠球隊錫菲聯。