張家朗初登世界二哥 蔡俊彥齊闖前十 教頭信可再寫歷史

張家朗上周六於男子花劍世界盃巴黎站，奪得成為東京奧運冠軍及重返國際賽的首冠，並藉這個港隊男劍手的世盃史上首冠，在昨公布的世界排名跳升兩級至第2位，較與今站手下敗將、意大利隊的世界一哥霍哥尼只相差11分。蔡俊彥今站亦打入個人賽8強，雖然賽後自責未能以更「硬淨」打法，無緣為港再添獎牌，但他仍從世界排名11位升上第8位，是自去年3月寫下個人最佳後，首度重返這個位置。

留守巴黎備戰下月世盃開羅站

張家朗誓挑戰「世一」寶座

男子花劍隊原定下月1日轉戰都靈大獎賽，但賽事昨因意大利防疫措施延至3月31日之後，他們最新計劃續隨法籍教練Greg留守巴黎備戰，下月底才轉赴埃及出戰男子花劍世界盃開羅站，屆時24歲的張家朗將力求超越年長8載的霍哥尼，挑戰「一哥」寶座，亦會領軍出戰團體項目，爭取令剛跌至第5的團體排名重返前四。

江旻憓在2019年攀升女子重劍世界第1，屬香港劍擊隊第一人，現時排在第6位；張家朗如今寫下花劍港將最高排名，與同屬「左手將」的同齡戰友蔡俊彥齊齊進佔前10位，屬香港劍壇另一歷史。對於港隊自東奧後屢創新一頁，總教練鄭兆康說：「同時有兩個劍手打入前十，是港隊的第一次，但我相信大家可以走得更遠。只要未來賽事保持穩定性，加以控制場上情緒，從而提升駕馭比賽的能力，他們可以繼續進步。」

江旻憓下月征卡塔爾戰大獎賽

男子花劍隊下月底才再上劍道，但女子重劍隊將在下周初出發卡塔爾，準備在本月底出戰東奧後首站國際賽，27歲的主力江旻憓將爭取重返大獎賽頒獎台。