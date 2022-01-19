贊助商稱檢視佐高域風波 合約總值7000萬 未接種難按慣例征美

澳洲聯邦法院前天駁回佐高域撤銷入境簽證的第二次上訴，令這名塞爾維亞籍球星的澳洲公開賽征途告吹，前晚黯然飛抵貝爾格萊德。大批球迷在機場外聚集揮動國旗表示支持，但其贊助商Lacoste在維持兩周的入境風波結束後，昨日終發聲明表示將要求與佐高域會面，檢視他在澳洲發生的一切。佐高域於2017年與這間服裝品牌簽約，據多間美媒報道合約價值900萬美元（約7000萬港元），佔其大部分贊助收入。

戰印第安賽成疑

佐高域自離開澳洲後未再公開講話，亦未確認新季征途。按照新冠疫情全球大流行前，他慣常戰畢澳網後轉戰美國，3月出戰印第安韋爾斯大師賽，但美國目前要求非國民入境者完成疫苗接種，令他或要另覓比賽機會。而繼法國國會周一通過法案推行疫苗護照，西班牙首相桑切斯昨被追問時回應，所有運動員入境均要遵守西班牙防疫規定，強調應尊重不同國家的法例。

西班牙目前未將接種疫苗列為入境條件，佐高域仍可憑陰性檢測證明等條件入境，但早在當地置業的他4月能否出戰馬德里公開賽，仍要視乎當地及賽會防疫政策發展。另外，澳網賽會前天發聲明，對事件影響其他球員感到抱歉，會視作教訓審視未來辦賽安排。

基茲奧斯撐佐高域 斥網壇噤聲

而澳洲籍「壞孩子」基茲奧斯早前表態力撐佐高域，昨再轉載NBA球星胡斯域的帖文，認為只有兩名網球手支持佐高域，其他人均怯於發聲；胡斯域早前批評佐高域成為澳洲與塞爾維亞政府角力的棋子。