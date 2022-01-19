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2022年1月19日星期三
羅拔仔膺FIFA最佳憶梅拿 C朗卡尼列首選 美斯變卦投好友尼馬
C朗獲表揚膺國際賽入球王
AC米蘭爭議落敗 球證或停賽
奧巴美揚無緣非洲盃 心臟不適返阿仙奴檢查
愛華頓邀馬天尼斯掌帥碰壁 朗尼或因打比郡清盤回巢
神戶眾籌建恩尼斯達銅像捱批 「尊重各方意見」煞停計劃
足壇快遞：初一足總盃決賽延期
電視精選
贊助商稱檢視佐高域風波 合約總值7000萬 未接種難按慣例征美
梅利5年來澳網首捷 曾因傷萌去意嘆心足
杜蘭特重創缺陣 艾榮拒打針救網
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【明報專訊】（請看附圖）
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