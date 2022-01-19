AC米蘭爭議落敗 球證或停賽

皮奧利稱賽後獲道歉

主隊有老將伊巴謙莫域第150次為球隊上陣，並在完半場前獲判12碼，但迪奧靴南迪斯主射「宴客」。拉菲爾利亞奧其後建功打破僵局，但換邊後被阿古迪路破網追平。至補時階段，「紅黑軍團」射手美斯亞斯接應列比錫助攻破網，但球證施拉吹停比賽，指有史柏斯亞球員犯規在先，未有給予得益下改判罰球，間接令主隊「食詐糊」。史柏斯亞最後一擊憑射手格耶斯建功，終以2：1絕殺對手凱旋。

《米蘭體育報》報道，意大利球證協會（AIA）承認施拉判決出錯，包括上半場翻看視像裁判（VAR）才判罰12碼，勢罰停賽至少兩場。AC米蘭主帥皮奧利說：「球證賽後向我們道歉，我亦嘗試安撫麾下情緒，但我做不到，因為判決很明顯出錯。」

費倫天拿大捷 華荷域疑告別

另外，費倫天拿憑基斯坦奴比拉基兩度罰球破網，主場以6：0大勝上周解僱主帥舒夫真高的熱拿亞，21戰得35分升上第6。同樣建功的射手杜辛華荷域慶祝時向球迷揮手，疑暗示即將離隊他投。拿玻里作客則以2：0挫博洛尼亞，續居第3。