C朗獲表揚膺國際賽入球王

曼聯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）昨晨在國際足協（FIFA）年度頒獎禮獲「特別獎」，表揚他去年以115球刷新國際賽入球紀錄。這名下月初便37歲的葡萄牙隊名將稱，仍熱愛比賽和入球，盼能多踢4或5年。

盼多踢4至5年

C朗去年在國際賽累計入115球，超越伊朗名宿戴伊的109球，成為新紀錄保持者。他領過FIFA頒發的「特別獎」後說：「這是一個夢。首先，我要感謝過去20年的國家隊隊友，我們曾並肩作戰。我還要感謝我的家人，很快我又為人父，能成為史上最佳射手真是太棒了。」

他仍憧憬未來，「我仍對比賽和入球充滿激情，從5歲開始踢足球至今動力仍在。即使快37歲，感覺仍良好，我一直在努力，愛足球，並且有熱誠，希望能多踢4至5年，這是意志問題。若你善待身體，它便給你回報」。

勢復出領曼聯征賓福特

此外，他因臀部和大腿受傷無緣過去兩場曼聯比賽，但昨晨與拉舒福特復操，意味兩人有望在明晨英超作客賓福特時，與上場停賽的中場麥湯米尼及左閘勞基梳爾復出。令人意外的是，去年11月初受傷缺陣至今的中場保羅普巴亦返回訓練場。曼聯看守領隊蘭歷克本月初曾透露，普巴需至少養傷4至5周。

另據英國《衛報》報道，本月欲離曼聯的安東尼馬迪爾已拒絕外借至熱刺和紐卡素，並屬意離開英球壇發展，但傳言垂青他的巴塞隆拿、西維爾和祖雲達斯等，都因曼聯要求他們全數支付馬迪爾的15萬鎊周薪（159萬港元）而卻步。