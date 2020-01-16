羅拔仔膺FIFA最佳憶梅拿 C朗卡尼列首選 美斯變卦投好友尼馬

頒獎禮昨在FIFA瑞士總部舉行，活動因疫情改為視像形式。33歲的波蘭隊星將「羅拔仔」獲得48分當選，巴黎聖日耳門（PSG）球星美斯最終獲44分，利物浦射手穆罕默德沙拿則獲39分，各排第2及第3位。獎項於2016年與金球獎「分家」，羅拔仔成為繼基斯坦奴朗拿度之後，第二人蟬聯男足最佳球員。他去夏領拜仁贏得德甲九連霸，亦在2021年34場德甲聯賽入43球，打破已故名宿「轟炸機」梅拿保持49年的單年紀錄。他透過視像領獎時特別向前輩致敬，並說：「我從沒想過可以破紀錄，以往這些對我來說都是不可能任務，正因為梅拿創出很多偉績，令我不斷有動力去進步。」

季軍沙拿無緣最佳陣容

羅拔仔在投票中獲世界各地多名球星列為首選，包括葡萄牙隊隊長C朗、英格蘭隊隊長哈利卡尼、拜仁隊友兼德國隊隊長紐亞等，但身兼阿根廷隊隊長的美斯，就將首選5分給予好友兼PSG戰友尼馬，次選為另一球會隊友基利安麥巴比，第3則選上法國隊射手賓施馬。他在去年受訪時表示，羅拔仔表現值得獲取最佳獎項，但最終將選票投給去年花不少時間養傷的尼馬。而埃及隊隊長沙拿以車路士中場佐真奴為首選，美斯及羅拔仔為次選及第三選擇。

文迪膺最佳門將成非洲首人

另外，車路士領隊杜曹上季領軍贏得歐聯冠軍，與艾度亞文迪分別成為最佳領隊及最佳門將，文迪亦是首名非洲門將獲此殊榮；車路士亦有尼高路簡迪及佐真奴入選年度最佳陣容，成為大贏家。不過，FIFA年度最佳陣容掀起爭議，獲最佳男足第3位的沙拿未能入圍，無緣最佳男足三強的C朗及多蒙特新星艾寧夏蘭特，則登上最佳陣容前鋒行列。去夏助意大利隊稱霸歐洲國家盃的基安盧基當拿隆馬，亦取代文迪成為最佳陣容的門將。

女足獎項同樣出現爭議結果，當選年度最佳的巴塞隆拿中場普夫拉絲，雖成為西班牙獲得FIFA最佳的史上首人，但未獲列入女足最佳陣容，引起網民熱議。另外，阿根廷隊前鋒拉美拿去年3月效力熱刺時，於英超打吡戰對陣阿仙奴一仗，面對右方傳球施展「交叉腳」，以左腳將皮球送入網，獲得代表金球的普斯卡斯獎。