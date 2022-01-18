傑志再戰亞冠遇中泰勁旅 神戶附加賽倘晉級 藍鳥分組賽將鬥恩尼斯達

AFC 昨在吉隆坡總部舉行今屆亞冠及亞協盃抽籤，傑志在上屆J組於泰國3勝2和1負得11分獲次名，創香港球會在亞冠歷來最佳成績。「藍鳥」衛冕港超冠軍後，將連續兩屆直接晉身亞冠分組賽，排第3檔次分到J組，對手包括有巴西隊球星奧斯卡在陣的上海海港，以及上季泰超殿軍兼足總盃冠軍清萊聯。

與上海清萊聯同組 4月中踢分組賽

至於最後一個對手，將由日職季軍神戶勝利船、澳職代表及緬甸球隊撣邦聯中決出。作為日職豪門，神戶勝利船除了有西班牙隊球星恩尼斯達，亦有前巴塞隆拿前鋒保贊、日本國腳大迫勇也、武藤嘉紀、山口螢、酒井高德及今季加盟的槙野智章，陣容星光熠熠。

亞冠附加賽預定3月15日舉行，分組賽於4月15日至5月1日，維持上屆安排以賽會制形式踢雙循環賽事，每組球隊國家或地區均可入標申辦賽區。16強至4強於8月下旬舉行，均一場分勝負。因應年底舉行卡塔爾世界盃等安排，決賽兩回合跨年至明年2月19及26日才上演。

傑志將帥滿意 朱志光冀盡快復操

傑志暫代主帥金東進及球星丹恩奴域均滿意抽籤結果，認為避開韓職球隊及日職冠軍川崎前鋒，分到一個「非最困難但亦不易的組別」。丹恩說：「傑志陣容有質素，若可保持好狀態和沒傷病，可再在亞冠帶來驚喜。」隊長黃洋稱傑志上屆取佳績後，期望今屆再進一步，「傑志想爭取每屆亞冠都有進步，汲取上屆參賽經驗，在短時間內頻密比賽，相信球隊今屆會準備更好，是有機會再次取得分數」。總監朱志光則認為，關鍵還是目前港超停擺下，何時復操去回復球員狀態，「現在首要是期望盡快可復操，否則對手強弱都分別不大」。

山東遇浦和 川崎廣州同組交鋒

其餘組別方面，新科中超冠軍山東泰山在F組遇上日皇盃冠軍浦和紅鑽，以及首戰亞冠的新加坡新晉豪門獅城水手；日職冠軍川崎前鋒在I組再遇老對手的中超廣州隊，以及馬來西亞班霸柔佛DT。