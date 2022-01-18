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2022年1月18日星期二
佐高域恐缺席法網 法體育部稱參賽選手須接種疫苗
張家朗下月初衝世一 勢升世界第2 世盃懸掛海報加冕
皇馬12次稱霸西超盃 安察洛堤回巢首冠
杜曹物色新兵 舊將古沙華或上車
賓尼迪斯反擊 斥愛華頓欠耐性
阿爾及利亞敗陣出線勢危 奧里亞客串門將科軍不敗
戴巴拿勢約滿離祖雲 國際米蘭無意收購
電視精選
傑志再戰亞冠遇中泰勁旅 神戶附加賽倘晉級 藍鳥分組賽將鬥恩尼斯達
東方直入亞協分組賽 理文附加賽起步
體壇快訊：勇士缺居里負木狼
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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佐高域恐缺席法網 法體育部稱參賽選手須接種疫苗
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