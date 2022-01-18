杜曹物色新兵 舊將古沙華或上車

白禮頓vs.車路士 now621台 明晨04：00直播

英超明晨馬不停蹄上演兩場，其中有新敗的第3位球隊車路士，作客近况不俗的中游球隊白禮頓。據報「藍戰士」領隊杜曹續為提早收咧的左翼衛芝維爾尋找替代球員，最新獵物是這德籍名帥曾執教的巴黎聖日耳門（PSG）的昔日愛將古沙華。

佐真奴夏維斯勢復出征白禮頓

車路士日前在英超的榜首大戰，作客以0：1不敵曼城，錄得各項賽事12仗首敗，賽後被少踢1場的利物浦趕過，跌落第3，也被「藍月」進一步拋離至13分。杜曹賽後批評前鋒盧卡古表現欠佳，此役勢輪換球員下，改由夏維斯掛帥，中場大腦佐真奴亦料將復出，復任正選的則相信有鋒將迪姆華拿及進攻中場美臣蒙特。杜曹同時也心繫左翼衛新兵，據報今季在PSG一直坐冷板的29歲法國隊左閘古沙華，有望本月內以借用形式加盟車路士。

白禮頓近期在英超和足總盃共5仗取得3勝2和，近期腳風甚順、暫以7球成為球隊在聯賽最佳射手的馬奧比，此役勢成車路士的心腹之患，惟「海鷗」自2017年升班後，主場迎戰車路士錄得1和3負劣績。

同日尚有包尾的般尼，迎戰領前3分但多踢兩場的尾四球隊屈福特的搶分大戰。般尼由於疫情等問題，迄今有4場聯賽延期，故暫雖分別少尾三諾域治及尾二紐卡素2分和1分，但同時擁有少踢4場和3場的優勢。