佐高域恐缺席法網 法體育部稱參賽選手須接種疫苗

經歷連番入境風波後，佐高域昨先從墨爾本飛往迪拜，並轉機返回貝爾格萊德。他抵達迪拜後人氣依舊，獲大批機場旅客請求合照亦來者不拒。他及後在航空公司工作人員陪同下，等候飛往貝爾格萊德的客機，終在本港時間昨晚約9時順利返國。

已返塞國 澳洲或未來3年准入境

根據澳洲移民法例，佐高域被驅逐出境後，在未來3年將不會再獲發簽證。該國總理莫里森昨接受澳洲電台2GB訪問時，對佐高域日後重臨澳洲參賽持開放態度。他表示自己不會提任何前提條件左右移民部長決定，指對方若有恩恤或令人信服的理由，移民部長仍有權接納其簽證申請，「有關禁令確實長達3年，但他在適當情况仍有機會再申請前來澳洲，當局屆時將考慮其申請」。

然而一直未透露接種新冠疫苗情况的佐高域，能否參與5月舉行的法網亦增添變數。法國日前強制運動員必須完成接種方可參賽，該國體育部表明，新措施適用於所有專業運動從業員，法網球手亦不獲豁免，「疫情可能會轉變，我們到時會再審視情况，但肯定不會有豁免」。佐高域為去年法網男單冠軍得主，若他屆時尚未接種新冠疫苗，或令他繼澳網後，再次失去衛冕大滿貫錦標的機會。

澳網開鑼 拿度薩維利夫響頭炮

告別佐高域風波後，澳網主賽昨正式展開。填補佐高域抽籤位置的意籍球手卡路素，在男單首圈不敵基文奴域出局；拿度、阿歷山大薩維利夫、貝列天尼等種子球手均順利晉級次圈。次號種子麥維迪夫及以外卡參賽的英國名將梅利，則會於今日登場，其中梅利將硬撼21號種子、格魯吉亞籍的巴士拿舒夫利。

王薔挫嘉奧芙 大坂直美巴迪過關

女單方面，「一姐」巴迪及日本籍星將大坂直美均直落兩盤擊敗對手晉級。3名中國球手鄭欽文、王薔、王曦雨亦躋身次圈，其中王薔直落兩盤擊敗17歲美籍小將嘉奧芙，是兩人歷來3次交手首勝。