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2022年1月17日星期一
張家朗稱霸世盃寫歷史 教練讚法國集訓證成效 9月亞運乘勇衝金
紅軍返勝軌升次席 愛華頓怒炒賓尼迪斯
曼聯遭逼和 馬迪爾否認拒隨隊
大坂直美今澳網登場 拋開衛冕壓力冀享受比賽
FIFA年度最佳揭盅 美斯羅拔仔沙拿角逐
埃及小勝響勝鼓 尼日利亞挫蘇丹闖16強
體壇快訊：歐陽耀冲下季續戰日丙
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【明報專訊】（請看附圖）
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