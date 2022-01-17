曼聯遭逼和 馬迪爾否認拒隨隊

維拉新兵古天奴地標建功

曼聯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）連續兩場因傷缺陣，仍憑般奴費南迪斯梅開二度領先2：0，但眾將體能下降，及維拉換入古天奴後形勢扭轉，這名前利物浦中場重返英超首戰，即在77分鐘先助攻中場積及藍斯，再於81分鐘門前扳平，與領隊謝拉特重逢合力令紅魔失分。

蘭歷克：馬迪爾不想出征

曼聯近4仗英超1勝2和1負第3次失分，賽後20戰32分排第7。看守領隊蘭歷克承認球隊只踢了上半場30分鐘好波，將兩分送予對手。他透露C朗在下仗周四作客賓福特可復出，又披露昨仗只有8名後備，是因為另一鋒將安東尼馬迪爾拒隨隊，「正常情况下他會列入大軍名單，但他並不想，這就是他為何沒隨隊的原因」。但馬迪爾隨即在個人社交網發文澄清：「我從無拒絕為曼聯比賽，我在這已7年，從不及永遠不會對球會和球迷有不敬。」

另外，車路士前晚作客以0：1負曼城，落後對方13分，但領隊杜曹拒絕投降，更點名批評盧卡古的表現，認為這名是役踢足全場的中鋒，在沒受壓下失太多控球，「他是球隊一分子，可以做得更好」。