捱過多年難民生活 20歲岡比亞新星赴意覓新生

今領銜鬥馬里爭出線

百名難民開幕禮亮相與眾同樂

6年前，14歲的艾比馬達保毅然離開雙親及朋友，逃離貧窮的祖國岡比亞，於利比亞和意大利輾轉待了半年，在一名社會工作者的協助下，定居意國中部的列蒂鎮。不久後，他被羅馬球探發現他具足球天賦，獲邀加入「首都狼」青訓，去年5月首為一隊上陣，1個月後更被岡比亞隊的比利時籍教練辛菲特首召入隊，上周在今屆非洲盃首戰後備上陣，助球隊以1：0挫毛里塔尼亞隊，取得這賽事首捷。

達保說：「我以往在非洲透過電視看歐洲球員比賽，今天卻和他們的部分球員比賽，這令我非常興奮。」他又特別感謝羅馬前帥方辛卡的提攜。岡比亞雖於1965年脫離英國獨立，但目前國家隊只有兩將落戶英球壇，反而有6將在意國搵食。辛菲特說：「我們目前可在130多名在歐洲的球員揀蟀，對於一個只約有200萬人口的國家來說，這已是巨大成就。當然，不是所有球員都效力大球會，但這對我們來說已是意義重大。」

達保是吾道不孤，因為聯合國難民署為了非洲弱勢社群得得歡樂和希望，獲非洲足協幫助，讓100名來自中非共和國、乍得、剛果民主共和國、多哥、科特迪瓦和盧旺達的難民出席今屆非洲盃開幕禮，與眾同樂。