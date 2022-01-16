求職平台招兵 佛得角崛起 愛爾蘭後衛轉籍 膺主力非洲盃尋根

佛得角是非洲西岸一個大西洋島國，由10個火山島組成，人口約48萬，1975年脫離葡萄牙獨立。由於是小國，足球力量薄弱，故有佛得角血統的海外球星如軒歷拿臣、韋拉和拿尼等，都選擇代表其他強隊比賽。然而佛得角隊近年已逐漸冒起，分別殺入2013、2015年和今屆非洲盃決賽周。佛軍早期主要兵源來自葡萄牙，其後數目遞減，現役國腳主要來自歐洲和亞洲，前帥阿古亞斯好以LinkedIn，邀請五湖四海的好手提供一臂之力。

人口不足50萬小國 國腳來自五湖四海

盧比斯擁一半血統 靠翻譯始知獲邀

今屆非洲盃A組首兩輪擔正的29歲守將羅拔圖盧比斯，是其中一個獲賞識加入佛軍的海外兵。效力愛爾蘭超聯球隊沙姆洛克流浪的他表示，早於8年前在都柏林理工學院修讀文娛管理課程時，已建立自己的LinkedIn帳戶，他2018年收到一段葡萄牙文信息，由於不懂該國語文，以為只是垃圾電郵。9個月後，他再收到同樣信息，將它翻譯成英文，卻發現寫着「我們想找些新球員，你想加入佛得角隊嗎？」

他說：「我當時非常高興，因從沒想過這是一個真正的機會，及時給阿古亞斯回信。在成長過程中，你經常會接到惡作劇電話，假裝來自英國一間球會的邀請，也不知道社交媒體的朋友有多真實，這個信息卻使我安心。」

不過，他同時因恐怕與佛軍隊友言語不通而有點緊張，「我的母親是愛爾蘭人，祖籍佛得角的父親會說克里奧爾語（Creole、葡萄牙語和一些非洲語言所發展起來的混合語），但我從未學過。當我見到新隊友時，他們都能說英語，令我放下心頭大石，他們還教我克里奧爾語，有利大家在球場上溝通」。

首隨隊征戰非洲盃 父親感光榮

曾代表愛爾蘭青年軍的他，終於在2019年正式轉籍，並為佛軍「地標」，助球隊友賽以2：0勝多哥隊，並憧憬香港時間周二凌晨在非洲盃，與提早出線的東道主喀麥隆隊球星交鋒，更稱這是以往難以想像的經歷，「父親為我代表佛得角出賽感到無比自豪，他後來返回故鄉聖尼科勞島，也是我爺爺住的地方，還說在那裏有一個屬於我的球迷會！我即使身在愛爾蘭，也收到數以百計來自尼日利亞和盧旺達球迷的信息，我從沒踏足這些非洲國家呢！」