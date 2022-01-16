張家朗蔡俊彥世盃闖8強 張小倫雖敗猶榮 今戰團體賽爭牌

世界第4的張家朗與排名第11的蔡俊彥，均因世界排名高踞前16位而免戰分組賽。二人昨在64強打起，但張家朗自東奧後首返國際賽，首兩仗表現較手緊，分別以15：13及15：14險勝東道主及韓國隊劍手。他在16強面對另一韓國隊劍手金東秀，輕鬆以15：5大勝刺進8強，若擊敗鬥法國隊劍手，將是他自2017年後再闖世界盃4強。

蔡俊彥的表現則較為穩定，先後以15：7及15：9淘汰奧地利隊及英國隊劍手，再以15：11勇挫意大利隊代表，打入8強，將與意大利隊劍手爭取首闖世界盃4強。他們戰罷個人賽後，今日尚會轉戰團體賽，與張小倫、楊子加及崔浩然爭取踏上頒獎台。

爆冷挫6號種子 張小倫32強憾負

36歲港隊「大師兄」張小倫在今站表現亦絕不失禮，世界排名53位的他昨在64強，遇上22歲美國隊新星Nick Itkin，大部分時間落後下未有放棄，多次追平後再將對方迫入決一劍，更以15：14爆冷掃走這名6號種子劍手，激動得振臂高呼。他晉級後遇上英國隊劍手Meddy Elice，一度因犯規領紅牌罰分，再以13：15力戰而敗，32強止步。

女子佩劍隊前天亦在格魯吉亞出戰世界盃第比利斯站，僅有林衍蕙突圍打入正賽64強，今午惡鬥韓國隊劍手力爭晉級。