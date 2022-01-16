迪布尼射破車路士 阿仙奴押後鬥熱刺 曼城榜首拉開13分

曼城領隊哥迪奧拿早前感染新冠病毒，缺席一仗後恢復領軍。兩隊各有一名球員因征戰非洲國家盃缺陣，缺少正選門將艾度亞文迪的藍戰士，改由阿列沙巴拿加把守最後一關；藍月則缺少首席射手馬列斯，另一前鋒加比爾捷西斯亦先列後備。曼城昨仗甫開賽掌控形勢，史達寧於14分鐘接應短角球後傳中，史東斯頭槌欠角度遭阿列沙巴拿加沒收。40分鐘，基亞利殊乘高華錫後場失誤推入禁區，惟射門被阿列沙巴拿加撲出底線，半場兩隊互交白卷。

車路士半場零攻門 盧卡古失良機

兵工廠爆疫 熱刺不滿打吡延期

半場未錄得射門的車路士，在換邊後獲得黃金機會，惟盧卡古接應薛耶治直線燙射，逃不過艾達臣摩拉斯十指關。63分鐘，倒戈車路士的迪布尼左路罰球直射，再被對手門將撲出底線。這名比利時隊中場在69分鐘單人匹馬盤球至禁區外施射，皮球飛向龍門右下角入網，為藍月打破僵局。藍戰士其後雖積極反撲，但未能取得入球，曼城最終保住1球優勢全取3分，與車路士的差距拉開至13分。至於白禮頓昨晨在落後一球下，憑對手完場前「擺烏龍」，主場以1：1逼和水晶宮，踏入2022年後保持不敗。

而阿仙奴原定明晨與熱刺合演北倫敦打吡，但兵工廠受新冠疫情、傷停及非洲盃影響，今仗多達11名球員缺陣，會方上周五向英超賽會申請賽事延期。惟熱刺方面據報對阿仙奴的改期要求感到憤怒，認為對方要求延期只因未能派遣最好的陣容出戰，賽會昨晚終批准賽事延期。阿仙奴領隊阿迪達上周五對利物浦賽後曾表示，雖未知能否有足夠球員應戰，但球隊意願總是如常作賽。般尼昨晚對李斯特城的賽事，亦因般尼爆疫需要延期。

傳曼聯今夏欲斟細恩掌帥印

另外，目前由蘭歷克出任看守領隊的曼聯，盛傳與國際米蘭主帥施蒙尼恩沙基接洽，冀對方來季接掌紅魔帥印。「細恩」目前帶領國米位居聯賽榜首，日前亦協助球隊擊敗祖雲達斯奪得意大利超級盃冠軍。意媒報道指，他渴望到國外執教，近期開始學習英語作準備，然而馬德里體育會亦被指對這名45歲教頭有興趣。