港超復賽無期 安達臣冀3月主持首操

安達臣稱原期望在本月及3月的未來兩個國際賽周安排集訓，承認疫下備戰非常困難，但強調香港足總一直有跟政府溝通，期望能在「隔離泡泡」下集訓，但預計到3月才較大機會成事。

足總盃決賽勢延期

港超方面，除了原定大年初一舉行的足總盃決賽勢必延期，消息指香港足總日前在網上舉行的港超會議上，各隊雖期望本月底前可「隔離泡泡」復操，但足總反映港府今次態度比去年初復賽時「更辣」更嚴謹，認為變種病毒傳染力強，當局不希望「隔離泡泡」的職球員出現太多公眾場合，甚至連的士及Uber都不准乘搭，只能自駕或球會安排專車。

港超第三循環恐因疫情取消

港會或因「隔離泡泡」延賽程

足總在會上亦曾提出取消菁英盃，但遭多隊反對；考慮到傑志等隊今夏要出戰亞洲賽，傳足總與各隊已定「死線」，若直至下月19日仍未能復操復賽，便會取消今季港超第三循環聯賽；港會亦反映球員大多屬半職業，有正職在身，難安排「隔離泡泡」操練，足總或將其賽程推遲，但若復賽時持續有隔離措施，勢令這支半職業升班馬無法完成今季餘下賽事。