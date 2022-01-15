新帥誓領港足轉守為攻 安達臣履新首見傳媒 麾下飲酒零容忍

香港足總上月中宣布58歲挪威籍教練安達臣出任港足新帥，他本月初完成隔離正式履新後，曾到過將軍澳足球訓練中心（FTC）視察，昨記者會因疫情改為視像會議形式舉行。安達臣是挪威前國腳，曾在德乙執教緬恩斯，球員時代曾成為德甲史上首名外籍神射手。他透露與港足簽約至2023年7月，在記招開始已表明希望港足踢得更進取，首個目標是預定今年6月舉行的亞洲盃外圍賽第3圈取佳績，爭取晉身決賽周。

領軍衝擊亞洲盃決賽周 冀踢法更進取

安達臣曾教朝鮮國家隊兩年，曾跟港足交手兩次，對港足早有認識。他透露早前隔離期間已看過港足對上10場比賽片段，明言有很多方面不太喜歡，「當中好像只有一場主場賽事對柬埔寨是勝出，其餘都是打和或落敗，而且很多比賽都只是在防守，單靠防守反擊和踢長波是很難勝出比賽，這是我對港隊首個印象。我會嘗試改變，令球隊踢得更進取，將防線推得較前、做更多前場壓迫。當然這是需要時間踢出我的風格，但展望將來我相信這是可行的。我令朝鮮隊變得更強，我會嘗試在港隊做同樣的事」。港足過去10仗僅1勝1和8負，包括在東亞盃決賽周及世界盃外圍賽錄得六連敗。

點兵用人唯才 獲前帥麥柏倫「教路」

對於港足陣容會否在土炮及入籍兵取平衡，安達臣僅稱取決質素，最重要是挑選最好球員，並透露之前在FTC已跟部分本地球員見面，據悉3名已返港在中國聯賽落班的港將，陳俊樂、勞烈斯及李毅凱近日亦有跟他會面。安達臣稱對這3名港將有好印象，會續保持聯繫，還透露有跟港足上任主帥麥柏倫通電話，對方提供不少關於港足的有用資訊。

安達臣上任前，港足U23被爆出在去年10月底亞洲盃外圍賽時醉酒生事的醜聞，11名球員包括有大港腳經驗的陳晉一，最終被罰禁止入選港足一年及部分追加罰款。安達臣被問及此事時即嚴肅地稱：「代表香港隊要保持專業，我們不會容忍球員在代表隊期間飲酒」。