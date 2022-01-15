體壇快訊：費倫米蘭意盃過關

拜仁9將作客勢復出

德甲榜首拜仁慕尼黑上周竭冬後復賽，因隊內疫情嚴重致陣容殘缺下，主場不敵慕遜加柏，據報今晚作客排第6的科隆時，勢有紐亞及利萊辛尼等9將完成隔離可候命，但中場哥列斯卡及守將史坦尼錫，續分別因膝部和大腿受傷缺陣。

PSG續缺美斯天使

法甲「一哥」巴黎聖日耳門（PSG）將於明晨迎戰比斯特，料續缺染疫的美斯及「天使」迪馬利亞，而摩洛哥國腳阿舒拉夫等3將則因出席非洲國家盃避戰。需養傷至下月的前鋒尼馬已落選巴西隊，無緣在月尾展開的兩場世界盃外圍賽，但今季回巢巴塞隆拿的38歲右閘丹尼爾則獲重召。

火箭倫敦賽8強出局

倫敦桌球大師賽昨展開8強賽事，其中7屆冠軍「火箭」奧蘇利雲在主場以局數4：6不敵澳洲籍名將尼爾羅拔臣出局。而去屆亞軍的蘇格蘭籍名將希堅斯，則以局數5：6負予英籍好手威廉斯，後者將與羅拔臣爭入決賽。