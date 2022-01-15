10人廠兵守和紅軍 沙加領紅致歉

紅軍久攻不下 南野拓實空門失機

格列沙加昨仗24分鐘回防欲解圍時，誤向對方前鋒迪亞高祖達施展「穿心腿」，球證隨即拔出紅牌將其驅逐離場。「紅軍」及後雖擁人數優勢，全場多達78%控球權，但17次埋門僅1次中目標，其中南野拓實完場前離門10碼空門起腳高出，錯失黃金機會。兩軍最終互交白卷，下周五凌晨次回合再交鋒。

阿迪達憂下周一鬥熱刺延期

沙加賽後在社交網公開道歉，獲隊友拿卡錫迪、洛賀丁回應「與他同行」力撐。惟阿仙奴目前傷兵滿營兼有多名球員出征非洲國家盃下，再添沙加的停賽，可謂雪上加霜。領隊阿迪達稱賽前已多達10人缺陣，不肯定下周一凌晨在聯賽對熱刺的北倫敦打吡能否如期，「我們嘗試依計劃備戰，如中途發生其他事情，也只能接受」。加歷查則認為，沙加作為「老臣子」，卻在球隊邁進的路上停滯不前，認為兵工廠應把他放棄。此外，阿仙奴據報有意借入祖雲達斯中場艾法美路，但前提是「斑馬」覓得替代人選。