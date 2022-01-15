曼城傳控有道得天下 哥帥因時調整節奏 鬥車證百搭陣功架

曼城vs.車路士 now611/621台 晚上20：30直播

識踢波的都不會輕看角球旗戰術，因為當中不僅講求個人的控傳、身位、應變和一眼關七（亦即scanning），平時操練也肯定重視小範圍的人少打人少，鍛煉一個郁、全隊郁的呼應意識，甚至學習預判第二三四步串成傳球鏈的足球智慧。建好基礎，推而廣之放到實戰，逐漸消耗折磨敵軍的鳥籠戰術又得，立即搶攻用盡空間與鋒將速度亦得，得咗。

進攻重質不重量 更勝高普哲學

「有些比賽以急於求勝的節奏應戰，今天卻需要此類（步步為營）節奏。如果我們攻得快，他們會攻得更快。」此乃曼城於聖誕快車第二仗小勝賓福特後，哥迪奧拿的剖析。特別之處為，再早大約兩個月，在曼市打吡凱旋，同一番話已曾出現：「半場休息時我要求（麾下）更多傳球，必須傳球更多，皆因若進攻速度比所需的快了一點點，他們便會快很多很多地反攻。以此方式也許攻門機會不太多，但所得機會更入肉，而且足夠致勝。」

當時哥帥尚被問及如何比較利物浦大破奧脫福，答案亦饒有味道，大概就是他跟紅軍主帥高普的成長背景不同，足球哲學自亦迥異，似暗示對方僅得一種節奏，除了快，還是快；即使言下無甚貶意，卻恰恰道出兩軍一大分野。不過平心而論，彼此距離也沒有表面上的十一分那麼遠。一來紅軍有一場食硬列斯聯因爆疫押後，二來運氣可從不缺席。

剛好可供比併的乃遇上阿仙奴我要打十個，紅軍剛於聯賽盃有南野拓實空門打飛機，曼城卻在上輪英超強弩之末仍憑洛迪拖泥帶水絕殺。單計聯賽，紅軍倘非出征李斯特城應勝而敗、喪師韋斯咸腳下一分不保，來來回回，應該差不多食到藍月車尾氣流了。藍月的好運，或曰競敵的噩運，也體現在傷疲病的影響程度，而這一點，有些弔詭，主要涉及車路士。

抵消傷病影響 免倚重個別主力

明明車仔人腳多到瀉，偏偏出事集中在少數關鍵位，包括箭頭、中場及左翼衛，同時養傷、染疫、過勞，不一而足，導致陷入小低潮。慶幸隨着陣容漸趨回復完整，演出和戰績顯見起色；左路收回巴西兵堅尼地，也能略為安心。反觀曼城，這兩季買不到中鋒（或故意不買）倒算塞翁失馬，迫使哥帥更花心思，練就全員百搭假九陣，有效避免倚重個別主力，抵消疫情的不確定因素，有條件把大牌如基亞利殊按紀律狀態戰術貶為後備，冬窗更索性以好價賣走費倫托利斯，提早儲錢。

車路士保守戰術有望搶分

當然記憶猶新的為上屆歐聯決賽車仔斬月，意味着曼城絕非無敵，何况哥帥昨天透露「有幾個確診」，未知有多嚴重。之前講過杜曹開始豐富車仔的攻擊套路，同時調整高位壓迫，由起初的delay為主變成進取逼搶，此本屬爭標必然之舉，無奈初見小成即逢殘陣，未有時間完善原先固若金湯的防務。假如今仗恢復較保守取向，代替文迪把關的Kepa又保持正常，搶分而回也非無望。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高