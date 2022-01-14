澳網球手預言染疫成真 曾轟防疫失當 希臘星將嘆守法者如蠢才

湯美治周二在外圍賽首圈出戰俄籍球手沙費連，首盤在23分鐘內以1：6敗陣，休息時他突向裁判投訴賽會防疫安排欠佳，「我在兩天內必定會檢測陽性，否則3天後我請你食飯。難以想像沒有人需要正式檢測，球員只需快速檢測就可以上場」。湯美治最終再輸一盤4：6，賽後拒絕接受訪問，只表示感到不適，醫生告知他自行隔離，所以需要回到酒店休息。

特薛斯柏斯斥佐高域破壞規則

他昨向澳洲傳媒證實染疫，表示因不適沒有力量作戰，為復出首仗以此作結感失望。29歲的他於2016年攀上職業生涯新高的17位，但之後因傷等原因急走下坡，去年宣布因疫情休息至今屆澳網，現時世界排名257位。高踞4號種子的希臘籍星將特薛斯柏斯，昨亦批評佐高域帶頭破壞規則，又稱只有少數人遵守防疫安排，令守規矩的球手猶如蠢才。

拿度佐高域抽籤同處上線

特薛斯柏斯昨在澳網抽籤被編進下線，首圈鬥瑞典籍的耶馬，而去年在美網決賽擊敗佐高域的俄籍男將丹尼麥維迪夫，則在首圈對陣29歲瑞士籍球手拿克臣尼。西班牙「泥地王」拿度首圈則鬥美籍男將基朗，與佐高域、阿歷山大薩維利夫等同處上線。

Netflix拍網球紀錄片 風波成題材

另外，英國《每日郵報》昨報道，首個以網球國際賽為題材的系列，將搬到影視串流平台Netflix播放，製作團隊近日已抵達澳洲，恰巧遇上佐高域掀起連串爭議。該公司以世界一級方程式賽車（F1）為題材，拍攝《Drive to Survive》已有3季，亦曾拍攝馬拉當拿與基斯坦奴朗拿度的體育電影。昨日打入悉尼國際賽男單4強的梅利，去年聖誕前亦對網球紀錄片寄予厚望，「很多人談論《DTS》，我也看了幾集，相信類似紀錄片有助網壇發展，但這要建基於球手與拍攝者的互信。若大家互相尊重，效果可以很正面」。